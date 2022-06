Fußball Ein Punkt würde reichen

Natürlich will der FSV nicht wie gegen Stegen dem Gegner ins offene Messer laufen. Deshalb dürfte zunächst die Absicherung des eigenen Tores für Musliu oberste Priorität haben. Deshalb ist davon auszugehen, dass Jeremy Stangl neben Kapitän Julian Jäger in der Innenverteidigung auftauchen wird. Zudem setzt Musliu auf Serkan Korkmaz, der in jüngster Vergangenheit nicht nur das FSV-Spiel dirigierte, sondern auch als Torschütze glänzte.

Sollten die Rheinfelder die Saison als Zweiter beenden, würden sie bereits am kommenden Donnerstag (16. Juni) auswärts das erste Aufstiegsspiel bestreiten. Gegner wäre aus der Staffel 1 entweder der SC Hofstetten oder RW Elchesheim. Auch in der Staffel 3 ist die Rangfolge an der Spitze vor dem letzten Spieltag noch nicht fix vergeben. Hier spielen der FC Singen (70 Punkte) und die Spvgg. F.A.L. (69) um den Titel.