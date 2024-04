Fußball: Ein überragender Typ und Freund

SV BW Murg (16.) - VfR Bad Bellingen; (Sa.; 15.30 Uhr): Durch das 0:0 gegen den TuS Binzen hat der VfR Bad Bellingen den Vorsprung auf den zweiten Platz auf vier Punkte gehalten. „Mit dem Ergebnis haben wir leben können, wir haben Binzen nicht näher herankommen lassen. Das war unser Minimalziel“, lässt VfR-Sportchef Kai Schillinger wissen. Dass es in der Offensive nicht so gut lief, lag sicherlich auch daran, dass Torjäger Tim Siegin verletzungsbedingt nicht mitmischen konnte. Auch in Murg wird der 27-Jährige ausfallen. „Er macht derzeit ein Reha-Programm. Tim muss sich noch schonen.“ Beim Schlusslicht in Murg zählen für den Primus selbstverständlich nur drei Punkte, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. „Wir dürfen die Murger aber nicht unterschätzen, sie haben beispielsweise auch gegen Herten gepunktet“, warnt Schillinger.

TuS Binzen (2.) - FC Schlüchttal (9.); So.; 15 Uhr: Beim Topspiel in Bad Bellingen gab Guido Perrone sein Comeback auf dem Platz in der ersten Mannschaft. Der 39-jährige Angreifer ist seit dieser Saison Spielertrainer der „Zweiten“ in der Kreisliga B. Dort steht Perrone bereits bei 21 Saisontreffern. „Wer weiß, ob wir Guido hin und wieder noch brauchen. Ihn kann ich nachts um 2 Uhr anrufen, dann steht er um 2.30 Uhr da. Guido ist ein überragender Typ und Freund“, schwärmt Trainer Karl-Frieder Sütterlin. Dass er auch dem Bezirksliga-Team noch durchaus zu verhelfen mag, wurde nach seiner Einwechslung ersichtlich. „Er war sofort ‚on fire‘, hätte beinahe das goldene Tor gemacht.“ Gegen Schlüchttal steht Perrone aber definitiv nicht zur Verfügung. Die Kommunion seines Sohnes hat natürlich Vorrang. Personell hat Sütterlin wieder mehr Möglichkeiten. Dominik Lüchinger, David Bosek und Ben Nickel kehren zurück, dafür fällt wohl Felix Busse aus.