Fußball: Eine ungewohnte Rolle für Eichsel

Für die Dinkelberger steht gleich einmal eine schwere Aufgabe bevor, wenn es am Samstag (15 Uhr) zum SV Schopfheim geht, der sich gut verstärkt und mit Angelo Cascio einen neuen Trainer an der Seitenlinie präsentiert hat. „Unser Ziel ist schon so lange wie möglich, den zweiten Platz zu verteidigen. Alles andere wäre ja sinnfrei, wenn man sich in solch einer Situation befindet“, betont Eichsels Coach Manuel Schwarz. Zehn Punkte liegt seine Mannschaft hinter Spitzenreiter FC Hauingen, ein Polster von sieben Zählern hat Eichsel auf den Dritten FC Wallbach, wenngleich die Eichsler ein Spiel weniger absolviert haben. „Wir sind jetzt die Gejagten. Ich bin gespannt auf die Rückrunde. Wir gehen das alles aber ganz entspannt an und schauen von Woche zu Woche, genauso wie in der Hinrunde“, informiert Schwarz. „Wenn wir am Ende unter den Top-Fünf landen, wäre das für Eichsel immer noch ein riesiger Erfolg“, weiß der Übungsleiter.

In der Hinserie wurde Eichsel sicherlich von dem einen oder anderen Team unterschätzt. Das wird in diesem Jahr wohl nicht wieder passieren. „Wir spüren schon, dass sich die Liga auf uns einstellen wird. Die ersten drei, vier Spiele werden richtungsweisend sein.“