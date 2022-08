Fußball Einstellung muss stimmen

Weil am Rhein. Die Landesliga-Saison 2022/23 beginnt für den SV Weil am kommenden Sonntag beim FC Wolfenweiler-Schallstadt. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr.

Alle Jahre wieder plagen den Klub aus dem Dreiländereck personelle Probleme. So kann Trainer Andreas Schepperle bei weitem nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen. Unter anderem fehlen die urlaubenden David Groß und Lirian Ismajli, die verletzten Hannes Kaiser und Patric Lauber sowie der eine oder andere Coronainfizierte. Zudem sind Adrian Fischer und Julien Tschira nach ihren Platzverweisen bei der Pokalpartie in Endingen für die nächsten beiden Spiele gesperrt. Das heißt: In der ersten Landesliga-Partie und in der Zweitrunden-Pokalbegegnung am kommenden Mittwoch in Herbolzheim fehlen beide.