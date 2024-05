Blankenhain - Julian Nagelsmann startet persönlich "mit einem sehr hohen Energie-Level" in die Vorbereitung auf die Heim-EM. Aber hinter dem Fitnesszustand einiger Fußball-Nationalspieler im vorläufigen 27-Mann-Kader stehen am Ende einer strapaziösen Saison in den Vereinen und zum Beginn des Trainingslagers in Blankenhain mehr oder weniger große Fragezeichen - allen voran bei Leroy Sané.