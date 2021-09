Fußball Es fehlen Kleinigkeiten

Es gibt zwei große Baustellen derzeit beim FCW. Zum einen die Chancenverwertung. „Wir haben uns in den vergangenen drei Partien gut 15, 16 Möglichkeiten herausgespielt und netzen nur viermal ein“, sagt Di Domenico. Andererseits sind es zwei, drei individuelle Fehler pro Spiel, die, so der FCW-Coach, zwar immer wieder in 90 Minuten vorkämen, doch aktuell vom Gegner „brutal und umgehend bestraft“ werden würden.

Gegen den VfR Hausen, der individuell richtig gut bestückt ist, soll endlich die Belohnung für die stabilen Auftritte der jüngeren Vergangenheit her. Am Sonntag ab 15 Uhr auf der heimischen Breitmatte gibt der Tabellen-13. seine Visitenkarte ab. Ein Zwischenergebnis, was man so nicht erwarten konnte. „Da ist gute Qualität vorhanden. Aber egal, wer da kommt, wenn wir die Leistung der Vorwochen wiederholen, dann liegt etwas dran. Auch wenn wir endlich das Matchglück auf unserer Seite haben“, macht Di Domenico klar.

Es gelte nun den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Solche Phasen gibt es. „Da gilt es dranzubleiben. Vorwürfe gibt es nicht, es fehlen Kleinigkeiten“, sagt der Wittlinger Übungsleiter.

Di Domenico darf gegen Hausen wieder auf Yannick Müller und Etienne Leisinger zählen. Dafür stehen Fragezeichen hinter den Einsätzen von Luigi Squillace und Sascha Strazzeri, die sich mit muskulären Problemen herumschlagen.