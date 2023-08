Fußball Es fehlen viele Leistungsträger

Wie all die anderen Fußball-Klubs in der Vorbereitung hatten auch die Zeller mit urlaubenden Spielern zu leben. Verletzungen von wichtigen Spielern haben jedoch in den letzten Wochen die personelle Situation bei den Wiesentälern zusätzlich verschärft. So fehlen Trainer Lars Müller zum Saisonstart mit Torjäger Leon Boos, Neuzugang Michael Kuttler sowie dem Abwehrspieler Tim Eckert und Fabrice Neto-Loureiro nicht weniger als vier Akteure, die eigentlich in der Stammelf fest eingeplant sind. Darüber hinaus ärgert sich Müller sehr darüber, dass sein Kapitän Jonas Krumm nach dem Platzverweis im Pokalspiel gegen den Bahlinger SC für zwei Pflichtspiele gesperrt worden ist. „Die Rote Karte war ein Witz. Das war ein Zweikampf, wo Jonas nicht über die Strenge geschlagen hat.“ Außerdem fehlen zum Saisonauftakt die Urlauber Erik Schmidt und Daniele Amorouso. So hat Müller aktuell gerade einmal noch elf spielfähige Feldspieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung.