Fußball: „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“

Aufstiegsziele verfolgt man eher bei der zweiten Mannschaft, wie Schöpflin betont. „Die wollen wir in die Kreisliga B bringen.“ Dort geht Schliengen als Tabellenführer punktgleich mit dem TuS Efringen-Kirchen III in die an diesem Wochenende beginnende Rückrunde. Etwas kürzertreten muss derweil David Held. Der 36-Jährige ist aktuell mit seinem Hausbau beschäftigt und fehlt daher auch ab und an im Training. „Wenn er wieder regelmäßiger da ist, spielt er auch wieder öfter“, erklärt Schöpflin.

FC Wittlingen (10.) – SG FC Wehr- Brennet (12.); So.; 15 Uhr: Nur noch fünf Punkte liegt der FC Wittlingen vor dem ersten Abstiegsplatz. „Die tabellarische Situation ist ziemlich bescheiden“, weiß auch Trainer Fabio Muto, der mit seinem Team nun am Sonntag, 15 Uhr, zuhause auf die SG FC Wehr-Brennet trifft, die ihrerseits dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt. „Wir wollen jetzt den Bock umstoßen, einfacher spielen und alles reinhauen. Dann wird sich die Situation auch wieder entspannen. Wir bleiben optimistisch.“ Bei der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Schlüchttal brachten Muto und dessen Bruder Dario nach ihren späten Einwechslungen noch einmal richtig Schwung in die Partie. Trotz der erfolgreichen Einsatzminuten: Dass Trainer Muto selbst die Kickschuhe schnürt, bleibt eine Ausnahme.

Einen Rückschlag kassierte Wehr-Brennet nach zwei Siegen zum Einstieg ins neue Jahr. Trotz einer Vielzahl an Torchancen stand gegen Mettingen/Krenkingen am Ende ein 1:2. Für frischen Wind hatten in der zweiten Halbzeit die beiden Joker Marco Hanser und Dominik Pfeifer gesorgt. Der 19-jährige Hanser scheiterte zweimal am Aluminium. Für Pfeifer war es der erste Einsatz in der ersten Mannschaft. Aus familiären Gründen kickt der 29 Jahre alte Angreifer nur noch in der Reserve. Pfeifer war in der Saison 2021/22 unter anderem maßgeblich am Aufstieg des FC Zell in die Landesliga beteiligt, netzte seinerzeit in 30 Ligaspielen 16 Mal ein. „Es ist sein Wunsch, in der ‚Zweiten‘ zu spielen. Wenn es passt, wird er uns punktuell unterstützen“, erklärt SG-Coach Urs Keser.