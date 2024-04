Fußball: Es gibt etwas zu feiern

Im Jubiläumsjahr möchte der SC Freiburg seinen Fans ein besonderes Fußballfest vor der Saison bieten, bei dem alle Fans zusammenkommen können. Anlässlich seines 120. Geburtstags plant der SC Freiburg ein großes Stadionfest für alle mit einem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein in und neben dem Europa-Park Stadion. Die Saisoneröffnung 2024 findet am Wochenende des 10./11. August statt.

Veröffentlichungeiner NS-Studie im Herbst

Die Aufarbeitung seiner Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus (NS) – das ist das Ziel einer Studie, die der SC Freiburg in Auftrag gegeben hat. Der Sport-Club möchte nachvollziehen, welche Rolle der Verein und seine Verantwortlichen in dieser Zeit gespielt haben. Die Ergebnisse der Forschung des Historikers Robert Neisen im Auftrag des SC Freiburg sollen im Herbst 2024, also noch im Jubiläumsjahr, als Publikation erscheinen.

Der SC Freiburg ist dankbar über jede Form der Hilfe oder Anregung und sucht nach Zeitzeugen und Dokumenten: Wer Hinweise geben kann, geschichtliche Unterlagen, Fotos oder andere Zeitzeugnisse besitzt oder Verwandte hat, die an ihren Erinnerungen teilhaben lassen möchten, kann sich gerne an den SC Freiburg wenden. Entweder per Brief an Sport-Club Freiburg e.V., Stichwort: Aufklärung, Achim-Stocker-Straße 1, 79108 Freiburg oder per Mail an nachhaltigkeit@scfreiburg.com

Umlaufgestaltung im Europa-Park Stadion

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der aktiven Fanszene, der Fangemeinschaft und Vereinsvertreterinnen und -vertretern, mit der Gestaltung des Umlaufs im Europa-Park Stadion. Dabei wird anhand von wichtigen historischen Motiven und Ereignissen die Geschichte des Sport-Club nachgezeichnet. Passende Erklärtafeln werden neben den gestalteten Wänden hängen. Die Umlaufgestaltung beginnt auf Höhe des Fanshops (unterhalb der Haupttribüne) und führt über den gesamten Umlauf der Südtribüne bis an das nördliche Ende der Osttribüne. Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden und wird im Jubiläumsjahr fertiggestellt und präsentiert. pd