Fußball „Es sind Nuancen, die entscheiden“

Vom Matchglück will Di Domenico in der Partie gegen Denzlingen nichts wissen. Viel mehr fordert er, dass jeder Spieler im Schnitt einfach zwei Zweikämpfe mehr gewinnt, zwei Situationen aufmerksamer gestaltet, zwei gute Pässe mehr spielt. „Das bringt dann in der Summe das Ergebnis. Ich glaube eher an Arbeit und Fehlerminimierung.“

Die Partie bei den Sportfreunden am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass die Lerchenstädter in der Lage sind, auch in Unterzahl mit einem starken, besseren Gegner mitzuhalten. Chancenlos hat der FVLB in den letzten Spielen keinesfalls agiert, es fehlte einfach zum Ende hin die nötige Fortune. „Wir müssen überall noch mal eine Nuance besser werden. Sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppen- und Mannschaftstaktik“, fordert der Trainer. „Wir müssen einfach schneller umschalten, ein paar Zehntelsekunden schneller sein. Eine andere Lösung gibt es nicht. Eine andere Medizin habe ich nicht. Arbeiten, Aufmerksamkeit schärfen. So geht man an die Sache ran.“