Fußball Es wächst zusammen

Dem Gastgeber SV 08 Laufenburg und dem FV Lörrach-Brombach blieb am Sonntag nur das kleine Finale. Hier hatte am Sonntag der Gastgeber mit 3:1 die Oberhand.

Im Halbfinale am Samstagnachmittag musste der FVLB in der zweiten Partie des Tages gegen die U21 des Grasshopper Clubs Zürich antreten. Die Grasshoppers siegten am Ende mit 3:0, was aber nicht zwingend auch dem tatsächlichen Spielverlauf entsprach. Denn die ersten beiden Treffer der Zürcher fielen nach individuellen Fehlern der Grütt-Kicker. Die Gäste aus der Bankenmetropole eroberten zwei Mal das Spielgerät und erzielten ihre Tore. Der dritte Treffer fiel erst mit dem Schlusspfiff. „Ich finde nicht, dass wir in der ersten Halbzeit die schlechtere Mannschaft waren. Den dritten Treffer bekommen wir in der 90. Minute nach einem Konter“, so FVLB-Cheftrainer Thorsten Szesniak.