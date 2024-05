Fußball: Etwas Spezielles für die Fans

Für Schöpflin rücktdas Ende näher

Für Schöpflin rückt das Ende seiner Ära in Schliengen immer näher. Nach dem 30. Spieltag ist für den ehemaligen Defensivmann Schluss. „Für mich sind das jetzt alles Highlight-Spiele. Ich freue mich sehr auf die letzten Wochen.“ Schöpflin ist der Vater des Schliengener Erfolgs, führte er die Sportfreunde in den vergangenen Jahren auf beeindruckende Weise doch von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga. „Solch eine Ära sucht nicht nur bei unserem Verein, sondern auch im näheren Umkreis ihresgleichen“, betont Nils Lehmann, der aktuell als Stürmer auf sich aufmerksam macht. „Was wir in knapp zehn Jahren gemeinsam mit Alex Schöpflin erreicht haben, ist einmalig. Auch dass wir mit unseren Mitteln und unserer Philosophie nun das zweite Jahr den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen werden, ist ein großer Erfolg“, so der etatmäßige Keeper weiter.