Fußball: Ex-Profi bleibtKandern treu

In der Gegenwart steht für Kandern an diesem Sonntag, 15 Uhr, das Heimspiel gegen den FC Wallbach auf dem Programm. Mit einem Sieg könnte die Großklaus-Elf punktemäßig gleichziehen – und das, obwohl der Aufsteiger eine Tordifferenz von minus 23 aufweist. Kurios: Kandern hat in den 22 Spielen bereits 65 Gegentreffer gefangen, nur Schlusslicht SV Todtnau (71) hat mehr. Für einen Tabellensechsten doch eher ungewöhnlich. Großklaus und Co. haben in dieser Spielzeit aber auch schon deftige Packungen einstecken müssen wie etwa ein 1:10 in Hauingen oder ein 2:8 gegen den FSV Rheinfelden II. Das Hinspiel in Wallbach hatte man zudem mit 0:5 verloren.