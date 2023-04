Fußball Fällt die Vorentscheidung?

Nicht nur an der Spitze geht es in dieser Saison spannend zu. Auch im Tabellenkeller tut sich einiges, mehr als die halbe Liga kämpft um den Klassenerhalt. In den vergangenen Wochen sorgte vor allem der SV Eichsel für Furore. Aber auch beim SV Todtnau läuft es aktuell richtig gut. In diesem Jahr haben die Südschwarzwälder noch keine einzige Partie verloren, kletterten bis auf den Relegationsplatz.