Zunächst scheiterte der FC Basel in Kasachstan in der Qualifikation für die Conference League. Anfang Oktober letzten Jahres waren die „Bebbi“ auf den letzten Platz in der Super League abgerutscht. Es war der Tiefpunkt einer beispiellosen Talfahrt in diesem Jahrtausend.

Das trostlose 0:0 im letzten Saisonspiel im „Joggeli“ war so etwas wie ein Sinnbild für diese so verkorkste Saison. Die Erfolglosigkeit spiegelt sich in der achten Minute dieser Partie wider. Thierno Barry wurde im Yverdon-Strafraum gefoult. Der Gefoulte führte den Strafstoß aus und scheiterte.