Gegen das körperlich robuste Spiel des SV Au-Wittnau hatte der FC Zell am Samstagnachmittag nie wirklich eine richtige Antwort gefunden. „Es war eine zähe Partie. Aber das haben wir auch irgendwie so erwartet“, meinte Zells Cheftrainer Lars Müller. „Wir wollten mehr unsere Stärke auf den Platz bringen, was man sich logischerweise auch vorstellen kann. Haben das aber nicht so geschafft.“