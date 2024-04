Fußball: FSV: Drei Zusagen

Die Partie beginnt bereits um 15 Uhr, damit Anton Weis nach dem Match in der zweiten Mannschaft des FSV auflaufen kann. Die Rheinfelder Reserve ist ab 19.30 Uhr an diesem Samstag beim SV Todtnau zu Gast. Weis soll die abstiegsgefährdete „Zweite“ verstärken. Er ist aber nicht der einzige Spieler, der in der eigenen Kreisliga A-Mannschaft auflaufen wird. Auch Antonio Fischer wird nicht in der „Ersten“ spielen. Auch er unterstützt die „Zweite“ im Abstiegskampf.