Fußball FSV gibt die richtige Antwort

Dann übernahm der FSV das Kommando. Mit großem Einsatz und enormer Laufbereitschaft kaufte er dem FVH den Schneid ab. Nur mit der Chancenverwertung haperte es in dieser Phase. „Wir hätten gut und gerne 3:0 oder gar 4:0 führen können. Wir hatten bis zur Halbzeit eine richtig gute Balance in Spiel bekommen“, merkte Musli an. Er sah dann aber vor der Pause doch noch die 1:0-Führung seiner Schützlinge. Ein spektakulärer Treffer. Nico Szyszka lupfte den Ball mit viel Feingefühl über Herbolzheims Torhüter Pascal Metzger ins Netz.

FSV-Keeper Ozan bärenstarker Rückhalt

Im zweiten Abschnitt verstärkte der Tabellenzweite seine Offensivbemühungen. Doch die von Mannschaftkapitän Jeremy Stang und Innenverteidiger-Kollege Julian Jäger bärenstark organisierte Defensive ließ nur zwei Gelegenheiten der Herbolzheimer zu. Die waren allerdings hochkarätig. In der 53. Minute wehrte Keeper Oguz Ozan den platziert und scharf geschossenen Ball von Barella mirakulös ab.

Apropos Barella. Eigentlich ist der FVH-Mittelstürmer in dieser Spielzeit ziemlich treffsicher, führt deshalb nicht von ungefähr die Torjägerliste der Landesliga, Staffel 2, an. Doch in der 67. Minute vergab er aus zehn Metern mutterseelenallein vor Ozan geradezu stümperhaft die große Ausgleichschance. Ozan hatte keine Mühe, den Kullerball aufzunehmen.

Und im Gegenzug fiel das 2:0 (68.). Die Herbolzheimer hatten die Situation eigentlich geklärt. Doch die Kugel kam irgendwie zum eingewechselten Massimo De Franco. Der Flügelmann zog trocken ab, und der Ball lag im Netz. Es war die Entscheidung. Während der Tabellenführer den Vorsprung clever verwaltete, fiel dem Verfolger aus Herbolzheim nichts mehr ein. In der Nachspielzeit war es erneut De Franco, der zum 3:0 traf.

Von einer Vorentscheidung im Titeltrennen wollte Coach Muslia jedoch nichts wissen: „Wir haben zwar neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Aber entschieden ist noch gar nichts. Wir haben noch 15 schwere Spiele und müssen weiter im Training arbeiten.