Fußball FSV-Scheibenschießen im Europastadion

Eröffnet wurde der Torreigen in der 24. Minute, als Regisseur Serkan Korkmaz einen Freistoßball von der linken Seite im kurzen Eck versenkte. Anschließend war der FSV Rheinfelden auf Betriebstemperatur. Sechs Minuten später war Kittel durch, spitzelte die Kugel an FFC-Keeper Fabian Müller vorbei und der Ball landete nach einem misslungenen Rettungsversuch von Jonas Janz zum 2:0 im Gäste-Netz. Nur 120 Zeigerumdrehungen später war Alim Mislimovic durch und schob den Ball an Müller vorbei zum 3:0 ins Netz.

Vertragsverlängerung des FSV-Trainers jetzt offiziell

Apropos Mislimovic: Der FSV-Stürmer hat noch nicht verlängert, weil die FSV-Verantwortlichen nach einer bislang eher mäßigen Saison des ehemaligen Weilers noch zögern. „Von ihm erwarten wir Tore“, betonte Vorsitzender Patrick Da Rugna. Und Mislimovic lieferte am Samstag, erzielte das 3:0 und 9:0.