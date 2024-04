Fußball: FSV vergibt viele Chancen

Diesmal lag es eindeutig an der Abschlussschwäche. „Mislimovic hatte Chancen, um drei Spiele zu gewinnen“, legte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna den Finger in die Wunde. In der Tat war es auf dem Kunstrasenplatz im NaturEnergie-Stadion eine einseitige Angelegenheit. „Wir hatten sicherlich 85 Prozent Ballbesitz. Doch am Ende gelang den abschlussschwachen Rheinfeldern nur ein Tor. Das erzielte Almin Mislimovic in der 62. Minute. Es war allerdings nur der Ausgleich, da Marco Müller die Gäste aus dem nördlichen Markgräflerland nach 26 Minuten mit 1:0 in Front gebracht hatte. nod