Fußball: Für Coach Schwald zählt nur ein Sieg

Rückstand beträgt nurnoch drei Punkte

Was im Brühlpark große Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur noch drei Zähler beträgt. Allerdings stehen nur noch fünf Spieltage auf dem Programm. Das heißt: Aktuell zählen beim FCZ nur noch Siege. Der erste soll nun am Samstag gegen den VfB Waldshut eingefahren werden. Der Aufsteiger ist mittlerweile nach vielen schwachen Leistungen ebenfalls im Tabellenkeller angekommen, steht als Dreizehnter auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz.

„Die Jungs wissen, um was es in den kommenden Spielen geht. Gegen Waldshut müssen drei Punkte her“, fordert Trainer Michi Schwald von seinen Spielern einen Sieg am Wochenende. Schwald hat aber noch immer an der 5:7-Niederlage am vergangenen Sonntagmorgen beim Freiburger FC II zu kämpfen: „Da ging’s zeitweise in der Abwehr vogelwild her. Diese Nachlässigkeiten will ich gegen Waldshut nicht mehr sehen. Wenn man auswärts fünf Tore schießt, dann darf man nicht verlieren.“