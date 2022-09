Fußball FVLB-Reserve auf einem guten Weg

Zwischen dem Dritten aus Hauingen und Spitzenreiter Stetten rangiert der FV Lörrach-Brombach II mit zwölf Zählern auf Platz zwei. Der Bezirksliga-Absteiger musste sich bislang nur in Stetten mit 3:5 geschlagen geben. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Coach Thorsten Meier nach den ersten Partien in der neuen Klasse: „Der Start ist uns geglückt. Das Aufbau-, und Umschaltspiel funktioniert bei uns schon deutlich besser. Die Jungs haben alle einen Schritt nach vorne gemacht.“ Die Verbandsligareserve möchte einen gepflegten Ball spielen und das Heft des Handelns an sich reißen. Die Grütt-Kicker gastieren nun am Samstag, 16 Uhr, beim SV Todtnau. „Da erwartet uns ein kleiner Kunstrasenplatz. Wir müssen dort dagegenhalten“, fordert Meier.

Das kleine Derby zwischen Bosporus FC Friedlingen und dem SV Weil II hat es ein paar Jahre lang nicht gegeben. In der Saison 2017/18 gab es dieses Duell zuletzt, damals noch in der Bezirksliga. Am Sonntag ab 15 Uhr kommt es nun zum Wiedersehen. Apropos Wiedersehen: Bosporus-Trainer Cagdas Sahin trug in der Jugend das Trikot des SV Weil, bis er dann mit 18 Jahren nach Friedlingen wechselte. Mit dem bisher Geleisteten ist der Cheftrainer nicht unzufrieden: „Wir haben sieben Punkte aus vier Spielen geholt. Wenn wir im Nachholspiel gegen Karsau punkten und jetzt das Derby gewinnen, sind wir in der oberen Tabellenhälfte dabei.

Die weiteren Paarungen des sechsten Spieltags: Herten II - Bamlach-Rheinweiler; Eichsel - Kleines Wiesental; Schopfheim - Steinen-Höllstein; SV Karsau - FC Wittlingen II); Hausen - Rheinfelden II (So.; 17 Uhr).