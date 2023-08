Fußball FVLB scheitert in Überzahl

Eine Woche vor Rundenstart kann einem um den Fußball-Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach Angst und Bange werden. Was ist nur in die Lerchenstädter gefahren. Da führen sie am Sonntag in der ersten Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokals beim FC Wolfenweiler-Schallstadt zur Pause komfortabel mit 2:0 und spielen seit der 26. Minute nach der Gelb-Roten Karte für den Wolfenweiler Adin Maksumovic auch noch in Überzahl.