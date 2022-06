Fußball Gästen nutzt Auswärtssieg nichts

In einem temperamentvollen Match hätten die Gäste schon nach zwei Minuten in Führung gehen können. Nach einem Freistoß verlängert Simon Schultis per Kopf den Ball an den Pfosten des Auggener Tores. Aber auch der FC Auggen besaß in der 20. Minute eine Chance, um in Führung gehen zu können. Nach einem Rückpass von John Zamorano Burgos entschärfte Waldkirchs Keeper Lucas Lindl einen 20-Meter-Hammer von Jonathan Ehret. Zwei Minuten später forderten die Auggener Bank und die Fans eine Rote Karte, als Bastian Bischoff beim Lauf aufs Waldkircher Tor von einem Gästespieler umgerissen wurde. Doch Oberliga-Schiedsrichter Heilig (Klettgau) ließ die Karte stecken und gab nur einen Freistoß für den FCA.