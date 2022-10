Fußball Gefühlt tausend Fehlpässe im Derby

In Sachen Fehlpässen standen die Laufenburger dem SV Weil in nichts nach. Die Gäste vom Hochrhein glänzten allerdings in Sachen Effizienz. Aus drei Chancen machte der SV 08 zwei Tore. Der 1:1-Ausgleich in der 45. Minute war eigentlich gar keine herausgespielte Chance. Mendy wurde nicht angegriffen und zog aus 25 Metern ab. Der Ball rauschte aus unhaltbar für Weils Keeper Sandro Keller unters Lattenkreuz. Sehenswert war auch das Weiler 1:0 nach acht Minuten. Nach einem feinen Steckpass von Buba Ceesay schnippelte Justin Samardzic die Kugel an SVL-Keeper Fatih Er in die Maschen. Den einzigen dicken Abwehrpatzer des Gastgebers führte nach 64 Minuten zum Laufenburger 2:1. Mendy vollendete aus kurzer Distanz. In Minute 78 hätte SVL-Stürmer Bujar Halili alles klar machen können, doch sein Kopfball klatschte an den Pfosten des Weiler Gehäuses.