Fußball: Gegner eine Herausforderung

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Mundingen war Trainer Andreas Schepperle zufrieden. Seine Jungs holten einen 0:2-Rückstand auf, hätten am Ende fast noch gewonnen. „Das 2:2 geht jedoch unter dem Strich in Ordnung. Wir hatten in diesem Spiel viele gute Chancen herausgespielt, waren aber im Abschluss letztlich zu inkonsequent“, merkte Coach Schepperle rückwirkend an.