Dass im kommenden Jahr kein Team aus England am Start ist, liegt an zwei Umständen: Zum einen findet an dem Wochenende des Immo-Cups auch ein Jugend-Turnier der Premier League statt, an dem alle Jugendmannschaften teilnehmen müssen. Zum anderen sind die Flugpreise derzeit nicht gerade das, was man als günstig bezeichnen darf. Deren Fehlen wird der Qualität des Immo-Cups aber keinen Abbruch tun. Für das Turnier im Jahr 2025 ist Kiesewetter bereits jetzt schon in Gesprächen mit Teams aus dem Mutterland des Fußballs. Außerdem ist man aufseiten der Organisation bemüht, eine weitere Nation, die bisher noch nicht in Lörrach am Start war, ins Grütt zu holen. Kiesewetter denkt dabei laut über eine Mannschaft aus Spanien nach.