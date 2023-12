Still ruht der See auch in personeller Hinsicht beim Fußball-Bezirksligisten TuS Efringen-Kirchen. „Wir werden wahrscheinlich keine neuen Spieler in der Winterpause holen“, informierte Werner Gottschling. Der TuS-Trainer ist davon überzeugt, dass er, wie in der Vorrunde, mit dem aktuellen Kader ebenfalls eine stabile Rückrunde spielen kann.