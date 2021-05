Fußball Großer Aufwand wird dann auch belohnt

Bereits nach drei Minuten hatte der Sport-Club die erste richtig gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Doch Hasret Kayikci verpasste eine Hereingabe nur knapp. Die Gastgeberinnen dominierten das Geschehen auf dem Feld. Essener Angriffsbemühungen wurden bereits im Keim erstickt. Die langen Bälle waren für die gut organisierte Defensive des SC kein Problem.

Nach einer kurzen Trinkpause war es Marie Müller, die nach 25 Minuten das Leder knapp über den Querbalken jagte. In der 35. Minute war das Zuspiel auf die gut positionierte Ereleta Memeti zu ungenau. Es blieb zur Pause beim torlosen Remis.

Essen kam zwar mit viel Schwung aus der Kabine, doch der SC schoss in Minute 55 den ersten Treffer der Partie. Jana Vojteková traf mit einem platzierten Abschluss mit dem linken Fuß ins lange Eck. Zehn Minuten später war es der gut aufgelegten Hasret Kayikci vorenthalten, mit einem sehenswerten Treffer in den linken Torwinkel das vorentscheidende 2:0 zu erzielen.

Und nach einem klugen Zuspiel in die Tiefe erhöhte die eingewechselte Naomi Megróz auf 3:0. Damit war die Partie endgültig zu Gunsten der Kraus-Elf entschieden. Die SGS bemühte sich, Ergebniskosmetik zu betreiben. Mit Erfolg. In der 89. Minute sorgte Jacqueline Klasen für das 1:3 aus Essener Sicht. Dies bedeutete auch gleichzeitig den Endstand in dieser Partie. Unter dem Strich schlug für die Freiburgerinnen ein verdienter Heimerfolg zu Buche.

„Uns war bewusst, dass wir viel Aufwand betreiben müssen, um Druck auszuüben und so zu frühen Ballgewinnen zu kommen. Hier muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Gerade in Halbzeit zwei konnten wir noch einen Gang hochschalten. Am Ende ist es ein verdientes Ergebnis“, erklärte SCF-Trainer Daniel Kraus nach dem drittletzten Saisonspiel.