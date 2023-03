Fußball Gründe für den Aufschwung

Beinahe wäre die SG FC Wehr-Brennet mit Siegen gegen Binzen und Wittlingen in die Frühjahrsrunde gestartet. Eine 3:1-Führung am vergangenen Wochenende in Wittlingen gab die Elf von Trainer Urs Keser in der zweiten Halbzeit aber noch aus der Hand. Es hat nicht viel gefehlt, und die Spielgemeinschaft wäre sogar mit leeren Händen vom Platz gegangen. „Wir mussten Leon Dombrowski verletzt auswechseln. Daher ist es für mich ein Stück weit zu erklären. Trotzdem sollte uns das nicht passieren. Dass wir noch mit Schwankungen zu kämpfen haben, ist aber normal“, betont Keser. „Wir brauchen noch ein, zwei Spiele, bis wir wieder bei 100 Prozent sind.“

Wehr-Brennet rangiert aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. „Diesen wollen wir nun, so lange es geht, verteidigen.“ Beim Auswärtsspiel in Wittlingen feierte Marco Hanser seine Premiere in der ersten Mannschaft der SG. Normalerweise kommt er in der A-Jugend zum Einsatz. Hanser soll nun punktuell herangeführt werden. Dass er eine Verstärkung sein kann, stellte er vor einer Woche aber gleich einmal unter Beweis, als er nach 20 Minuten den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielt hat. „Marco bringt Qualität mit. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar“, lobt Keser. „Er ist aber nicht der einzige. Es gibt noch zwei weitere Jugendspieler, die auf dem Sprung zu uns sind.“ Die Partie findet derweil erneut in Brennet statt. „Dann kommt es darauf an, wie das Wetter ist. Möglich ist, dass wir im April wieder in Wehr spielen.“