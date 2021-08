Fußball Gute Stimmung beibehalten

Beide Trainer ließen in der Spielvorbereitung nichts unversucht und beobachteten am ersten Spieltag den Gegner. „Enzo war am Samstag bei unserem Spiel und ich war am Sonntag in Untermünstertal.” Dabei bekam Di Domenico ein wahres Schützenfest zu sehen. Mit 5:4 behielten die Gastgeber die Oberhand, obwohl Untermünstertal nach 55 Minuten bereits mit 4:1 in Führung gelegen hatte.

Personell kann der FCW noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Urlauber kommen, Urlauber gehen. Bei Fabio Muto hat Di Domenico die Hoffnung auf einen Einsatz am Sonntag derweil noch nicht aufgegeben. „Fabio landet um 15.30 Uhr in Zürich. Vielleicht kann er in der zweiten Halbzeit spielen.” Ein Fragezeichen steht hinter Patrick Streule, der sich mit einer Fußprellung herumplagt. Immerhin kehrt wohl Tobias Keller zurück ins Aufgebot.