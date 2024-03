Fußball: Guten Draht zur Mannschaft

In die Karten spielte dem Trainer-Fuchs natürlich die Tatsache, dass sich inzwischen die lange Verletztenliste stark ausgedünnt hat. So fehlen aktuell verletzungsbedingt lediglich noch die Stammspieler Etienne Walch und Akeem Gerspacher.

Auf die beiden muss der neue, alte Trainer des FC Zell auch am Samstag im schweren Auswärtsspiel gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt verzichten.

Erneut eine hoheAuswärtshürde

Eine hohe Hürde ist das für den Tabellen-Fünfzehnten. Denn der gastgebende Dritte hat einen der ersten beiden Plätze in der Liga noch nicht aufgegeben. „Es wird ein verdammt schweres Spiel, aber Angst haben wir keine. Die Mannschaft ist auch in diesem Auswärtsspiel in der Lage, zu punkten“, betont Coach Michael Schwald, der in erster Linie für den großen Umschwung verantwortlich ist.