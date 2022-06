Mit einem Schlag stellt diese Krachermeldung die Qualität der Mannschaft auf eine ganz andere Stufe. Binkert, dem in der abgelaufenen Saison, schon von vielen Oberligaformat bescheinigt worden war, ist zweifelsohne in der Lage, in der Verbandsliga der Unterschiedsspieler zu werden. Dementsprechend groß ist natürlich die Freude von Chefcoach Tiziano Di Domenico und seinem Co. Antonio Ratto, mit diesem Ausnahmespieler arbeiten zu dürfen.

Jojo Binkert, der vor zwei Jahren von der U19 des FVLB in den Aktivbereich wechselte, gehörte trotz seiner Jugend im Team von Trainer Erkan Aktas zu den auffälligsten Spielern in der letzten Oberligasaison und stand 32 Mal in der Anfangsformation.