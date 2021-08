Fußball Hasret Kayikci trifft im Test doppelt

Das Team von Daniel Kraus musste in den ersten Minuten ein intensives Angriffspressing der Gäste überstehen, die bereits nach drei Minuten zu einer guten Torchance kamen. Das erste Ausrufezeichen für den Sport-Club setzte Hasret Kayikci in der 12. Spielminute, als die Stürmerin am Strafraum in die Mitte zog, den Schuss aber knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte. Die erste Hälfte dominierten viele Mittelfeld-Zweikämpfe, auf Torraum-Aktionen mussten die knapp 100 Zuschauer im Schönbergstadion noch warten.

Dies sollte sich aber gleich mit Wiederanpfiff ändern: Hasret Kayikci visierte in der 47. Minute bei einem Freistoß aus gut 20 Metern Torentfernung das linke obere Eck an und verwandelte sehenswert direkt. Nur wenige Minuten später zirkelte Kayikci einen weiteren Freistoß nur knapp über die Querlatte (55.). Anschließend setzte sich Riola Xhemaili an der Seitenlinie gut durch und spielte den Ball auf die in den Strafraum startende Kayikci. Diese erhöhte frei vor Bahlingens Keeper zum 2:0 (57.).