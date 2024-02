Fußball: Hauingen der haushohe Favorit

Ob hinter Hauingen und Eichsel noch ein Team ins Aufstiegsrennen einsteigen kann, bleibt abzuwarten. Vieles hängt sicherlich auch von Eichsel ab. Der Rückstand des aktuellen Dritten, FC Wallbach, beträgt bereits zehn Punkte auf Rang zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde.

Mit demselben Personal wollen Tim Großklaus und der FC Kandern so schnell wie möglich die nötigen Zähler für den Klassenerhalt einfahren. In der Hinserie gab der Aufsteiger über weite Strecken eine gute Figur ab, liegt dementsprechend auch auf Platz sechs. Großklaus, der in der Hinrunde hin und wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, fühle sich nun fit. Kandern gastiert am Samstag, 17.30 Uhr, bei der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler.

Eng geht’s zu in derunteren Tabellenhälfte

Enger als oben geht es in der unteren Tabellenhälfte zu. Auch Teams wie der FV Lörrach-Brombach II, der TuS Kleines Wiesental oder die Reserve des FSV Rheinfelden mischen im Abstiegskampf mit. Derzeit am bedrohlichsten ist die Situation für die Rheinfelder, die nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz liegen. Den hat im Moment der SV Weil II inne. Gleich an diesem Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum direkten Duell in Warmbach. „Primär heißt unser Ziel Klassenerhalt. Ich würde die Saison aber am Ende gerne auch auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden“, informiert FSV-Coach Sascha Rueb, der mit Vito Santoro und Torhüter Julian Häusel (beide SV Herten) zwei Abgänge zu kompensieren hat. „Wir haben viele neue, junge Gesichter dabei. Die brauchen ihre Zeit.“