Fußball: Hauingen lässt es krachen

Der Meister steht also fest, in die Relegation zieht mit großer Wahrscheinlichkeit der SV Eichsel ein. Elf Punkte liegen die Dinkelberger nach dem 3:2-Auswärtssieg in Hausen inzwischen vor der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler, die gegen den SV Karsau nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam.

Der SVK bleibt damit auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg, den Punkt nimmt man aber sicherlich gerne mit für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf. „Wir sind in einer guten Position, haben aber kein einfaches Restprogramm“, weiß Trainer Roberto Florio, der - wie zuletzt berichtet - am Saisonende sein Amt nach einer Runde schon wieder niederlegen wird. „Ich werde aufhören, da es nicht mehr der Fußball ist, den ich kenne. Die Prioritäten haben sich verändert. Es ist einfach schade, wenn man immer schauen muss, dass man elf Spieler zusammen bekommt. Jeder andere Trainer hätte schon in der Hinrunde hingeschmissen“, erklärt der 55-Jährige seine Beweggründe.

Nicht mehr der Fußball,den Florio kennt

Mit elf Punkten lagen die Karsauer nach der Hinrunde auf dem letzten Platz. „Da wir auch noch keine Neuzugänge für die nächste Saison haben, wird sich die Situation auch nicht bessern“, ergänzt Florio, der seinen Entschluss dem Verein vor dem Duell mit dem FC Steinen-Höllstein (21. April) mitgeteilt hat. Während der beeindruckenden Siegesserie der Karsauer zu Beginn der Frühjahrsrunde wurde deutlich, zu was die Truppe imstande ist, wenn alle Mann an Bord sind. „In dieser Phase konnten wir sechsmal mit der gleichen Mannschaft spielen.“