Fußball Heimsieg ist greifbar nahe

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. „Da kann man nicht meckern. Die Einstellung hat gestimmt. Das Unentschieden geht letztlich in Ordnung, auch wenn wir die hochkarätigeren Chancen hatten“, lobte Coach Andreas „Scheppi“ Schepperke seine Mannschaft. Schepperle machte aus der Not eine Tugend und beorderte angesichts der vielen Absenzen mit Nico Rusch und Max Scheurer zwei Spieler aus der A-Junioren-Mannschaft in die erste Elf. Sowohl Rusch als auch Scheurer überzeugten. Nico Rusch hatte sogar Anteil am Weiler Führungstreffer in der 15. Minute. Sein Pass in die Tiefe erreichte Buba Ceesay, der anschließend auch noch Bühlertals Torwart Niklas Cholewa aussteigen ließ und den Ball aus spitzem Winkel ins leere Tor schob.