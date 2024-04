Fußball: Heimsieg Pflicht

Verletzungsabsenzen haben in den zurückliegenden Wochen die Wiesentäler in ihrem Bemühen um den Ligaverbleib ausgebremst. So fehlten Trainer Michi Schwald unter anderem die Stammspieler Kevin Wissler, Jonas Krumm und Akeem Gerspacher. „Das Trio ist nicht adäquat zu ersetzen“, machte Schwald deutlich, wo für ihn der Hase im Pfeffer lag.

Nun treffen die Zeller am Samstag auf den SV Au-Wittnau. Das Match gegen den Drittletzten muss unbedingt gewonnen werden, sonst sieht’s für das aktuelle Schlusslicht der Landesliga, Staffel 2, trübe aus.