Fußball Heiße Pokalspiele am Wochenende

Der FC Teningen hat sich in der Qualifikationsrunde gegen den Bezirksligisten, die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal, klar mit 0:3 durchgesetzt. Beim letzten Aufeinandertreffen vor zwei Jahren gab es zwischen den beiden Teams, ebenfalls im Verbandspokal, vor allem in der Endphase einen relativ hitzigen Pokalfight, bei dem sich der FCT mit 5:3 gegen den damaligen Oberligaaufsteiger aus dem Grütt durchsetzen konnte.

Keine guten Erinnerungen an das damalige Pokalspiel hat auch Mittelfeldstratege Johannes Binkert, der sich in dem Spiel in Teningen ohne Einwirkung des Gegners eine schwere Verletzung zuzog, die ihn monatelang außer Gefecht setzte.

Die ungewöhnliche Anstoßzeit resultiert aus dem Umstand, dass der FVLB am heutigen Freitagabend im Rahmen der Sportwoche des FV Fahrnau ein Einlagespiel gegen den FSV Rheinfelden austrägt. Aus diesem Grund hat der FC Teningen dem Kompromiss mit der Verlegung auf Sonntagvormittag zugestimmt.

TuS Lörrach-Stetten – FSV RW Stegen

In der Qualifikation erwies sich der TuS Lörrach-Stetten als Stolperstein für den FC Zell. Nun empfängt die Mannschaft von Sascha Müller am Samstag ab 15 Uhr mit dem FSV Rot-Weiß Stegen den nächsten Landesligisten. Die Hürde wird allerdings etwas größer als noch in der Quali gegen Zell. Denn Stegen gehört zu den arrivierten Mannschaften in der Landesliga. „Wir spielen zuhause, da ist mir die Liga und der Name des Gegners im Prinzip egal.“

Stetten will sein Spiel einfach durchziehen und am Ende des Tages hoffen, wieder eine Runde weitergekommen zu sein. Bei zu erwartenden hochsommerlichen Temperaturen wird es auf dem Kunstrasenplatz auch wieder ein konditionelle Herausforderung. aber der Gegner hat die gleichen Bedingungen. Die Hausherren wollen auf jeden Fall versuchen, den Heimvorteil wie schon gegen Zell auszunutzen.

SV 08 Laufenburg – FSV Rheinfelden

Das mit Sicherheit sportlich interessanteste Duell wird am Samstagabend ab 18 Uhr im Laufenburger Waldstadion ausgetragen. Dort empfängt der SV 08 Laufenburg den FSV Rheinfelden. Im Juni standen sich die beiden Kontrahenten zuletzt gegenüber. Im Punktespiel der Landesliga Süd, Staffel 2, behielt der FSV mit 3:1 die Oberhand, machten damals im Waldstadion einen 0:1-Halbzeitrückstand wett.

Gleich zehn Neuzugänge hat der Landesliga-Vizemeister in seinen Reihen. Allein vom Oberliga-Absteiger aus Lörrach wechselten fünf Akteure an den Hochrheinklub, der mit den Neuzugängen noch einmal an Qualität gewonnen hat. Alleine schon von der Papierform her gehen die Rheinfeldener als klarer Favorit in die Pokalpartie.

FC 08 Tiengen – FC Auggen

Eine kleine Reise muss der FC Auggen am Samstagabend unternehmen. Denn die Rebländer treten um 18 Uhr in der ersten Hauptrunde beim FC 08 Tiengen an. Der Verbandsligist geht dabei durchaus als Favorit in die Begegnung.

„Wir müssen nicht, wir dürfen nach Tiengen, wir freuen uns auf das Spiel, weil es einfach die erste Pokalrunde ist. Das sind die besonderen Spiele. Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß“, so Marco Schneider, Cheftrainer des FC Auggen. Über den Gegner weiß Schneider allerdings noch nicht viel, kennt die Lokalität in Tiengen aber aus seiner aktiven Zeit als Spieler.

„Wenn du als Verbandsligist zum Bezirksligisten fährst, dann bist du schon Favorit. Und als Favorit hast du in solchen Spielen selten was zu gewinnen.“ Unterschätzen werden die Rebländer ihren Gegner auf keinen Fall.

Wichtig ist aus Sicht des FC Auggen auch, wie die Mannschaft eine Woche vor dem Start in die Punkterunde in die Partie geht, sich dem Trainer präsentiert. Denn noch sind nicht alle Plätze für die Startelf zum Auftakt in der Punkterunde vergeben.

SV Endingen – SV Weil

Beim SV Weil wartet man sehnsüchtig auf das erste Pflichtspiel. Die Auslosung zur ersten Hauptrunde führt die Dreiländerkicker am Samstagabend (18 Uhr) zum SV Endingen. Die Weiler qualifizierten sich ohne Probleme für die erste Hauptrunde. Nun soll ein weiterer Sieg folgen. Beim SV Endingen wird es allerdings etwas anspruchsvoller werden als noch in der Vorwoche.