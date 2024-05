Fußball: Hillers unwiderstehliches Solo

„Obwohl wir früh in Führung gegangen sind, hatten wir in der ersten Halbzeit Mühe, weil die Schliengener gedanklich schneller als wir waren. Sie haben agiert und wir nur reagiert. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit ein Stück besser machen, um gegen so einen Gegner zu bestehen.“, kommentierte Peter Johann den Erfolg seiner Mannschaft. Johanns Pendant Alex Schöpflin sah ein tolles Derby, wo er sich allerdings „noch mehr intensivere Zweikämpfe gewünscht hätte.“ „Wir haben es in der ersten Halbzeit, wo wir beim Gegentor unsortiert waren, gut gemacht. Nach der Pausen hatte wir zweimal die Chance, auf 2:1 zu stellen. Das hat nicht geklappt. Dafür hat dann Bad Bellingen getroffen. Glückwunsch an den Gegner,“ so Schöpflin weiter.

Die Partie begann vor 400 Zuschauern mit einem Paukenschlag. Laurenz Hiller ging in der 3. Minute über links durch, und in der Mitte hämmerte Tim Schillinger die Kugel flach zur Bellinger Führung in die Maschen.