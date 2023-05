Fußball Hochspannung und Nervenkitzel

FC Tiengen (1.) - VfR Bad Bellingen (7.); So.; 15 Uhr: Als Tabellensiebter hat der VfR Bad Bellingen nun gute Karten, den Klassenerhalt einzutüten. Zurücklehnen wird man sich deshalb beim VfR aber nicht. „Diese Liga ist einfach brutal. Das hat man am vergangenen Wochenende auch wieder gesehen“, betont Sportchef Kai Schillinger. Die Schützlinge von Trainer Peter Johann haben mit dem FC Tiengen das Duell gegen den Meister und Aufsteiger in die Landesliga vor der Brust. Tiengen spielte am Donnerstag im Bezirkspokalfinale noch gegen Nachbar VfB Waldshut. Ein Vorteil für Bad Bellingen? „Diese Partie hat sicherlich Kräfte gekostet. Inwiefern es in Tiengen danach einen Druckabfall geben wird, kann ich nicht beurteilen. Ich denke aber, dass die Mannschaft gewillt ist, auch gegen uns zu gewinnen“, sagt Schillinger. „Wir haben dort aber nichts zu verlieren und wollen Zählbares mit nach Hause nehmen.“

SF Schliengen (8.) - SG FC Wehr-Brennet (9.); Sa.; 17 Uhr: Die Sportfreunde aus Schliengen hätten sich mit einem Sieg beim FC Hochrhein schon fast aus dem Abstiegskampf verabschieden können. Doch auswärts will es beim Team von Trainer Alex Schöpflin nicht so recht laufen, lediglich Efringen-Kirchen und Weilheim sind in der Auswärtstabelle schlechter als Schliengen. Umso besser, dass Schliengen am Samstag wieder vor heimischem Publikum auflaufen darf. In den jüngsten Heimspielen wusste die Schöpflin-Elf stets zu überzeugen. „Der Druck ist jetzt sicherlich wieder etwas größer. Wir haben das Spiel beim FC Hochrhein analysiert und die Fehler aufgedeckt. Gegen Wehr wollen wir diese vermeiden und Vollgas geben“, erklärt Schöpflin. Nach wie vor muss der Aufsteiger verletzungsbedingt auf Jonas Domagala und Hannes Selz verzichten.