Fußball Hoffen auf Ausrutscher

Zwei Spieltage sind in der Kreisliga A-West in diesem Kalenderjahr noch zu absolvieren, am kommenden Wochenende stehen die letzten Duelle der Hinrunde an. Das Spitzenduo will seine Positionen mit Heimsiegen untermauern, auf Ausrutscher des Zweiten aus Hauingen hoffen die Verfolger um den FSV Rheinfelden II. Das Kellerduell steigt derweil in Todtnau.