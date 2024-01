Nach dem Tod des Weltmeisters als Spieler und als Trainer hatte es verschiedene Überlegungen gegeben, um sein Andenken am Leben zu halten. Der frühere Bundestrainer Berti Vogts etwa schlug vor, den DFB-Pokal in Franz-Beckenbauer-Pokal umzubenennen. Der ehemalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld regte wiederum eine Franz-Beckenbauer-Arena in München an.