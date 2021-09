Fußball Im Strafraum viel zu harmlos

Auch die Wittlinger kamen zu Chancen. Ob es nun Benedict Schneider, Patrick Streule oder auch Moritz Keller waren, die Abschlüsse waren jedoch zu harmlos. Auch der Strafstoß von Muto in der ersten Minute der Nachspielzeit. Zuvor war Keller im VfR-Strafraum zu Fall gebracht worden. Torwart Oliver Gümpel ahnte die richtige Ecke und parierte den mit wenig Druck geschossenen Elfer.

Nach der Pause plätscherte erst einmal das Spiel vor sich hin. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. In der 55. Minute kombinierte sich Hausen aber einmal schön durch die FCW-Abwehrreihe, ehe am Ende Yassin Al Mazouzi den Ball aus acht Metern im langen Eck versenkte. Danach aber scheiterte er im Duell Eins-gegen-Eins an Hermann.

Und so durften die Wittlinger nochmals etwas Mut schöpfen, als Felix Klein eine Schneider-Ecke in der 60. Minute mit dem Kopf zum 1:2 ins Netz wuchtete.

Dann aber legte man sich quasi das Ei selbst ins Netz. Der nicht immer souveräne Schiri Niklas Pfau ahndete ein Meckern von Timo Kronenberger mit einem indirekten Freistoß. Der FCW war im Ballbesitz, nun trat Kaltenbach aus 18 Metern zum Freistoß an, und traf – 1:3.

Nicht so konsequent war Pfau in Halbzeit eins, als Simon Schweiger mit offener Sohle voraus Giuseppe Imbrogiano umsenste. Gespielt waren 27 Minuten. Es gab nur die Gelbe Karte. Ein Scharmützel zwischen Luca Miceli und Sascha Strazzeri nach 63. Minute, in dessen Verlauf Strazzeri zu Boden ging, endete ebenfalls ohne Platzverweis.

In der Schlussphase legte Hausen gegen geschlagene Wittlinger nach. In der 80. Minute erhöhte Elias-Manuel Fischer auf 4:1 und Maxmilian Maier war in der 88. Minute für das 5:1 zuständig.