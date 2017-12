Fußball Im Sturm steckt der Wurm

Von Uli Nodler

Rheinfelden. Auch in der vierten Landesliga-Saison bleibt der FSV Rheinfelden seiner Linie treu. Nach einer erneut unterdurchschnittlichen Vorrunde ist für die Industriestädter in der Winterpause in Sachen Ligaverbleib wieder Zittern angesagt.

Nach 17 absolvierten Spielen belegen die Rheinfelder den zwölften Tabellenplatz, sind mit ihren 18 Zählern punktgleich mit dem Dreizehnten FC Freiburg-St. Georgen, der auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert.

Diese unerfreuliche Zwischenbilanz entspricht ganz und gar nicht den gesteckten Zielen. Joachim Sperker, der Sportliche Leiter des FSV, weiß, wo der Schuh in den meisten der 17 Spiele vor der Winterpause drückte: „Unsere große Schwäche war die Offensive. Chancen hatten wir genug. Nur getroffen haben wir viel zu wenig. Bis auf zwei Spiele waren wir nicht schlechter als der Gegner. Die Chancenverwertung war jedoch miserabel. Da haben wir viele Punkte verschenkt“, betont Sperker.

Im Sturm steckt also der Wurm. In 17 Partien hat der FSV nur 22 Tore erzielt. Deshalb schauen sich die FSV-Verantwortlichen in der Winterpause nun auch nach potenziellen Verstärkungen um. „Die Gespräche laufen, spruchreif ist aber noch nichts“, lässt sich Sperker nicht in die Karten schauen.

Zur Angriffsmisere gesellte sich beim FSV Rheinfelden eine eklatante Heimschwäche. Lediglich acht Punkte wurden durch einen Sieg und fünf Unentschieden geholt. Auswärts war der FSV mit zehn Zählern erfolgreicher.

Defensiv überzeugten die Rheinfelder. 24 Gegentreffer bedeuten Rang sieben in dieser Statistik. Mit sechs Treffern war Jeremy Stangl der erfolgreichste Torschütze. Es folgt Spielertrainer Anton Weis mit vier Toren.

„Ich bin sicher, dass wir nach der Winterpause einen erfolgreicheren FSV Rheinfelden sehen werden“, rechnet Joachim Sperker wieder, dass sich die Mannschaft wie in den vergangenen drei Spielzeiten in der zweiten Saisonhälfte steigern wird.