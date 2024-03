Fußball: Immer voll fokussiert an der Seitenlinie

Nicht überbewerten will Hertens Trainer Bülent Güzel das 8:2 gegen den TuS Efringen-Kirchen. „Efringen blieb weit unter den Möglichkeiten. Der Sieg hätte nicht unbedingt in dieser Höhe ausfallen müssen.“ Personell ist die Lage an der Steinenstraße weiterhin angespannt. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Justin Petretta hat am Dienstag zum ersten Mal wieder locker mittrainiert. Der Offensivmann fällt seit über einem Jahr wegen eines Kreuzbandrisses aus. Auch Joshua Kopp macht Fortschritte. Ein Comeback in zwei, drei Wochen erscheint möglich.