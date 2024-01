Die Gäste vom Rheinknie sahen sich in diesem Auswärtsmatch als aktueller Tabellenelfter im Zwölferfeld in der Rolle des Außenseiters, obwohl sie im vergangenen Dezember besser abgeschnitten hatten als der FC Zürich. Die Gastgeber enttäuschten in diesem Monat auf der ganzen Linie. Nachdem die Zürcher mit einem Heimsieg gegen Yong Boys Bern Ende November die Tabellenführung übernommen hatten, holten sie im Dezember keinen einzigen Sieg mehr, rutschten auf den dritten Tabellenplatz ab. Aus dem 1:1-Remis gegen den FC Luzern resultierte der einzige Punktgewinn.

Zürich in der erstenHalbzeit klar überlegen

In der Startviertelstunde hatte das Match noch nicht viel zu bieten. Die Heimelf war mehr am Ball, vom FCB ist in der Offensive gar nichts zu sehen. Nach einem Eckball (18.) hatten die Gäste Glück, dass Kamberi freistehend am Tor vorbei köpfte. Zürich war klar überlegen, hätte in der 36. Minute in Führung gehen können. Nach einem FCZ-Konter verhinderte jedoch FCB-Goalie Marvin Hitz mit einem starken Reflex gegen Marchesano den Führungstreffer.