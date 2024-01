Hochleistung auch bei der Logistik

Die beiden Turniere sind auch logistisch immer eine große Aufgabe für die Turnierleitung. So werden an den Turniertagen und auch bereits am Freitagabend insgesamt 1200 warme Essen ausgegeben. Für die Heimreise am Sonntag gibt es dann für die Vereine mit längeren Wegstrecken 250 Lunchpakete. An den beiden Spieltagen stehen insgesamt 360 Liter Wasser, 60 Kilogramm Obst und 800 Müsliriegel zum Verzehr bereit. Rund 100 ehrenamtliche Helfer sorgten sowohl in der Wintersbuckhalle als auch im Grütt-Sportpark für einen reibungslosen Ablauf des Turniers. Entsprechend zufrieden waren dann auch Patrick Scheuermann und Floyd Kleinhans nach den beiden Turniertagen: „Wir hatten Glück mit dem Wetter bei den Spielen draußen. Es waren tolle Mannschaften dabei“, freute sich Scheuermann.