Fußball IN DER BEZIRKSLIGA AUFGEFALLEN

VERLÄNGERUNG UND NEUZUGANG: Beim SV Herten wird derzeit viel im Hintergrund gearbeitet. Der neue Sportchef Justin Petretta hat alle Hände voll zu tun. Nun vermeldete der Bezirksligist die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Eike Elsasser (wir berichteten). „Trotz Anfragen höherklassiger Vereine, konnten wir Eike davon überzeugen, auch in der nächsten Saison beim SV Herten zu bleiben“, freut sich Petretta. „Seinen Wunsch, den Kader qualitativ und quantitativ zu verstärken, erfüllte die sportliche Leitung glücklicherweise. In der kommenden Spielzeit hat Eike wieder eine kompetitive Mannschaft zur Verfügung.“ Elsasser bekommt zudem seinen Wunschkandidaten als Assistent an die Seite gestellt. Roger Schubbe. Elsasser übernahm die Nachfolge von Musa Musliu in der Winterpause. In neun Ligaspielen gewannen die Hertener unter Elsasser in der Rückrunde bislang aber nur eine einzige Partie.

Zudem dürfen sich die Anhänger des SV Herten auf einen weiteren Neuzugang freuen. Neben Sascha Strazzeri, Furkan Sen und Gianluca Franco Iadarola hat nun auch Yannik Böhler den Weg an die Steinenstraße gefunden. Der Defensivspezialist absolvierte in dieser Saison bislang 14 Spiele für den Verbandsligisten SV Weil. Böhler trug bereits in der Jugend das Trikot des SVH, feierte dort unter anderem den Gewinn von Meisterschaft und Pokal. „Mit seiner höherklassigen Erfahrung wird Yannik uns vor allem in knappen Spielen mit seiner Ruhe weiterhelfen. Seine Präsenz wird sich positiv auf die Mitspieler auswirken“, erklärt Petretta. „Das Ziel, eine Mannschaft zu schaffen, mit einer Mischung aus erfahrenen, frischen, talentierten Spielern haben wir mit diesem Transfer weiter verfolgen können.“