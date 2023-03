Fußball International Nägel mit Köpfen machen

Wie beim FC Basel herrscht auch beim Gegner Slovan Bratsilava Unruhe. In der Meisterschaft ist Slovan die Tabellenführung losgeworden. Da dürfte die Titelverteidigung nicht mehr selbst verständlich sein. Nicht nur Basel, auch Bratislava steht in der Conference League unter Druck.

Kein Thema ist am Donnerstag die Zukunft einiger Leistungsträger beim FC Basel. Die Schlüsselspieler standen in den letzten Wochen im Fokus der brodelnden Gerüchteküche. Für Sportdirektor Heiko Vogel steht jedoch fest, dass keine Leistungsträger abgegeben werden sollen. Andy Pelmard, Dan Ndoye oder mit Abstrichen Riccardo Calafiori: Die Könner des FCB sind auf dem Markt begehrt. „Wir werden keine Leistungsträger abgeben“, ließ sich Vogel während einer Medienrunde auf keine Spielchen ein und will so weiteren Gerüchten um seine besten Spieler vorbeugen.